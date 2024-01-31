Гладков сообщил об отключении света после атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: хутор Панков подвергся обстрелу со стороны Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки были повреждены линии электропередачи. Свет пропал у жителей восьми населенных пунктов.

Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов — поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь, — написал Гладков.

Оперативные и аварийные службы пока что не приступили к ликвидации последствий обстрела, добавил Гладков. Все восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. По его словам, атака пришлась на Петровский район города, в результате обстрела ранения получили четыре человека, включая 13-летнюю девочку. За прошедшие сутки украинская армия открывала огонь по территории республики около 16 раз, добавил он.