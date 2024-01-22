Лжекондитер обманул на сладостях 117 человек по всей России Полиция задержала лжекондитера, обманувшего на сладостях 117 человек

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Пермские полицейские задержали жителя Томска по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. По данным следствия, мужчина обманул в интернете 117 человек по всей России. Ущерб от его действий составил порядка 450 тысяч рублей

По данным ведомства, мужчина размещал объявления о продаже кондитерских изделий и оказании услуг аниматоров. После получения аванса блокировал страницы потерпевших. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Ранее стало известно, что мошенники вынудили пожилую москвичку продать квартиру, набрать кредитов, заложить в ломбард драгоценности и даже зубные коронки. В общей сложности ущерб составил 11 млн рублей. Аферисты убеждали женщину, что ее квартиру пытаются продать «черные риелторы», поэтому их необходимо опередить и перевести деньги на безопасные счета.

Накануне представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мошенники стали применять новую схему обмана граждан с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Злоумышленники отслеживают заявки на дорогостоящие покупки в интернет-магазинах и связываются с покупателями от имени сотрудников. Будущей жертве они сообщают о наличии товара и предлагают приобрести его со скидкой, оплатив через СБП. Волк призвала россиян быть бдительными при совершении покупок в онлайн-магазинах.