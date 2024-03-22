Гладков раскрыл подробности утреннего обстрела Белгорода Гладков: один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду

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Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород утром 22 марта, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас на местах работают оперативные службы, информация о последствиях удара уточняется. Гладков также подчеркнул, что власти города уже проводят оценку ущерба и готовятся к восстановлению поврежденных объектов.

Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые. По предварительным данным, пострадали три учреждения здравоохранения и жилые дома. Чуть позже будет более конкретная информация по результатам утреннего обстрела, — написал он.

Ранее сообщалось, что один из снарядов, выпущенных по жилым районам Белгорода этим утром, попал в местный перинатальный центр, расположенный на Архиерейской улице. По предварительным данным, там выбиты окна и поврежден фасад.

Министерство обороны России ранее сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ по Белгородской области утром в пятницу, 22 марта. По данным ведомства, около 07:30 мск над регионом сбили снаряды, выпущенные из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».