Гладков подтвердил появление украинских диверсантов под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал Telegram-канал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов. Никаких других подробностей он не привел.

На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, — написал он.

Ранее SHOT сообщал, что российские силы вступили в ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновка в Грайворонском городском округе. По информации канала, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Гладков в ответ на это заявил, что на Белгородскую область началась «информационная атака». По его словам, ни один мирный житель не пострадал, нет ни раненых, ни убитых.

18 мая SHOT сообщил, что 20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники отбили атаку массированным встречным огнем. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.