Гигантскую свалку в национальном парке Бурятии сняли на видео

https://static.news.ru/photo/3412bcda-c808-11eb-ae59-96000091f725_660.jpg Фото: ves_ulan_ude_ / instagram

Россиянка опубликовала в Сети видео, на котором показала, как власти Бурятии «заботятся» о Тункинском национальном парке. Девушка возмутилась, что прямо на территории природоохранной зоны раскинулась многокилометровая свалка.

И вот это всё находится за вывеской «Тункинский национальный парк. Свалка мусора запрещена». Просто горы мусора на фоне Саянских гор, — прокомментировала девушка.

Тункинский национальный парк — это природоохранная зона, в которой ведутся научно-исследовательская и эколого-просветительская работы. Он был образован в 1991 году для «сохранения уникальных экосистем Восточного Саяна и отрогов Хамар-Дабана на общей площади 1 183 662 гектара», сказано на сайте парка.

На видео отреагировали жители региона, они написали, что им «ужасно стыдно за то, что превратили собственный регион в это».

Потому что виноваты все, каждый из нас. Перешли на пакеты, на пластик! Что мы хотим? Заново учите ходить в магазин с сумочкой, сшитой самими, носить крупы в мешочках из ткани. Супермаркеты обязать фасовать в бумажные пакеты. От этих супермаркетов-то сколько ущерба! В маленьких-то можно обязать взвешивать в мешочки покупателей, — написала пользовательница.

Другие призвали уволить региональных чиновников, которые это допустили. Некоторые винили во всём регионального мусорного оператора.

По оценкам главы Минприроды Александра Козлова, на «генеральную уборку» объектов, загрязняющих окружающую среду в России, о которых ранее говорил в отчёте премьер-министр Михаил Мишустин, потребуется более 1 трлн рублей. Экономисты и экологи полагают, что цена вопроса может колебаться, а для того, чтобы в дело не вмешался коррупционный фактор, нужен жёсткий контроль за расходованием средств. Но, учитывая не самые лучшие показатели отечественной экономики, инициатива останется на уровне разговоров, если к делу не подключат осуждённых, которым платят «копеечные зарплаты».