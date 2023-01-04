ГИБДД Челябинска ищет молодых людей, прицепивших тюбинг к автомобилю ГИБДД начала разбирательство из-за видео, на котором житель Челябинска катается на привязанной к авто «ватрушке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГИБДД Челябинска проводит проверку по факту публикации в Сети видеозаписи, где местный житель катается по улицам города на тюбинге, привязанном к бамперу автомобиля. Экстремалы успели прокатиться по трем улицам региональной столицы, пишет 74.ru.

Перевозка людей вне кабины автомобиля, в соответствии с ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, влечет наложение штрафа в размере одной тысячи рублей. Данное развлечение очень опасно и может привести к трагическим последствиям, — предупредили в инспекции.

Полиция просит откликнуться свидетелей этого происшествия и устанавливает всех участников опасной забавы.

В декабре сообщалось, что в Ленинградской области подросток, катавшийся на тюбинге, не заметил открытый люк и упал в канализацию. Для его вызволения из подземелья пришлось привлечь спасателей 131-й пожарной части Леноблпожспаса.

Сегодня стало известно, что петербургская полиция завела уголовное дело после инцидента с лошадью на Дворцовой площади. 2 января мужчин попытался оседлать животное, из-за чего оно испугалось и резко двинулось в сторону скопления людей. Пострадали три человека, включая детей.