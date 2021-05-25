«Газпром» показал проект нового небоскрёба в Петербурге

https://static.news.ru/photo/9abddb60-bd7f-11eb-b957-96000091f725_660.jpg Фото: Газпром/youtube.com

Компания «Газпром» в своём Telegram-канале сообщила, что планирует строительство ещё одного небоскрёба в Санкт-Петербурге. Архитектурную концепцию нового строения «Лахта Центр 2» представили на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и организацией.

Высота здания составит 703 метра, что сделает его вторым по высоте в мире. Смотровую площадку расположат на рекордной высоте 590 метров.

Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет ещё одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города, — рассказал архитектор проекта Тони Кеттл, который также разрабатывал проект первого «Лахта Центра».

Он отметил, что высота здания в 703 метра символична, так как отсылает к году основания Петербурга — 1703.

Финансировать проект будет специально созданная компания, не аффилированная с «Газпромом». Газовая компания выделит участок земли под строительство в районе расположения первой высотки организации.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства «Лахта Центра» почти в два раза превзошла затраты на возведение самого высокого здания в мире — 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае.