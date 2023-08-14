В Трехгорном Челябинской области гадюка укусила 76-летнего пенсионера в садовом товариществе «Прогресс», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Медико-санитарной части № 72. Из-за укуса у мужчины за час опухла рука.

В приемное отделение 13 августа обратился 76-летний мужчина. Он пропалывал грядки на огороде в СНТ «Прогресс», когда гадюка укусила его в мизинец левой руки. Мужчина обратился за медпомощью спустя час, к этому времени рука сильно опухла. Медики оказали помощь, — рассказали в пресс-службе.