Фура с негабаритным грузом снесла пешеходный мост в Нижегородской области

Фура с негабаритным грузом снесла пешеходный мост в Нижегородской области, сообщает издание «Подъем». Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в Дальнеконстантиновском районе. Как отмечается, конструкция обрушилась, придавила легковушку и перекрыла дорогу. К утру движение восстановили.

Движение восстановлено, пострадавших, предварительно, нет, — сообщили изданию в УМВД по региону.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с фурой, которое спровоцировало пожар. Авария случилась после того, как грузовик врезался в остановившиеся на светофоре автомобили. Одна машина выгорела полностью, вторая обгорела частично, третью отбросило на десятки метров вперед.

На прошлой неделе в Москве иномарка упала с моста на проспекте Андропова на проезжую часть по улице Трофимова. Судя по кадрам с места ДТП, автомобиль упал крышей на асфальт. При этом водителю госпитализация не потребовалась. Врачи оказали ему помощь на месте.

Перед этим в Иркутской области на границе с Красноярским краем обрушился мост через реку Полива. Как отмечается, он не выдержал тяжести лесовоза. Отмечается, что водитель не пострадал. Повреждения получил только прицеп.