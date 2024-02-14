Фура с двумя дальнобойщиками внутри взорвалась в Ярославской области Двое дальнобойщиков пострадали при взрыве фуры в Ярославской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Большегрузная фура взорвалась на трассе М-8 в Ярославской области, рядом с поселком Семибратово, сообщает «КП-Ярославль». Внутри в этот момент спали, по предварительным данным, два дальнобойщика. Оба доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Посреди ночи в кабине произошел взрыв газового баллона, после чего фура вспыхнула. Сперва пострадавшие были госпитализированы в Ростов, затем их перевели в больницу в Ярославле. Врачи их состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

Ранее в Карелии на автодороге Суоярви — Койриноя водитель автобуса, перевозившего 27 детей, не справился с управлением. Он столкнулся с грузовиком и автомобилем. Пострадали двое детей.

До этого четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок. За рулем второго автомобиля находился 36-летний житель Мурманска, с ним ехали двое детей. Они были доставлены в больницу для медицинского осмотра.