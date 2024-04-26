Фугасную авиабомбу времен ВОВ нашли в Мурманске Сотрудники МЧС обезвредили в Мурманске Фугасную авиабомбу времен ВОВ

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Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории Мурманского торгового порта, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Там отметили, что специалисты вывезли снаряд на полигон и обезвредили.

Специалисты МЧС России определили предмет как немецкую авиационную бомбу SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества, — уточнили представители ведомства.

Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы подобраться к снаряду, обвязать его тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После обезвреживания находка была уничтожена, подчеркнули в министерстве.

Ранее Мурманский морской торговый порт эвакуировал сотрудников после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны на территории предприятия. Работа порта приостановлена. В свою очередь представители Росгвардии уточнили, что на территории порта обнаружили 500-килограммовую авиабомбу, ее вывезут на полигон для безопасной утилизации.

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