Во ФСИН объяснили, зачем башкирской колонии понадобился надувной банан ФСИН Башкирии: колония в Мелеузе купила надувной банан для подведомственного санатория

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Исправительная колония (ИК) города Мелеуз в Башкирии объявила конкурс на покупку шестиместного водного банана за 132 тысячи рублей. Позже местные сотрудники ФСИН сообщили, что надувной аттракцион нужен для отдыхающих на базе отдыха «Дубрава», которая находится на берегу Нугушского водохранилища, пишет KP.RU. Данный комплекс подведомственен учреждению.

База отдыха осуществляет предоставление услуг по организации семейного отдыха, детского оздоровительного отдыха, отдыха ветеранов и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Закупка осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности, — пишет газета.

В мае сообщалось, что следователи начали проверку бывшего замначальника по охране московского СИЗО-2, более известного как «Бутырка», на причастность к превышению должностных полномочий. По версии силовиков, он вместе с другими «неустановленными лицами» организовал в одном из помещений тюремной психбольницы, именуемой в народе «Кошкин дом», ферму по добыче криптовалюты, разместив там необходимую для этого аппаратуру.

В феврале 2021 года заключенные исправительной колонии № 12 города Тагил Свердловской области зачитали рэп с призывом делать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».