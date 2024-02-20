В Екатеринбурге задержали жительницу США, собиравшую деньги для ВСУ ФСБ задержала в Екатеринбурге собиравшую деньги для ВСУ жительницу Лос-Анджелеса

Фото: ЦОС ФСБ России

В Екатеринбурге арестована 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, которая собирала деньги для ВСУ, сообщает пресс-служба ФСБ России. Собранные средства направлялись в одну из украинских организаций. На них впоследствии покупались медикаменты, экипировка и боеприпасы для украинских военнослужащих.

По данным спецслужбы, у женщины двойное гражданство — России и США. В Штатах она участвовала в акциях в поддержку Киева. В отношении нее возбуждено уголовное дело о госизмене. Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали двух местных жителей за шпионаж и передачу данных о военных ВС РФ Службе безопасности Украины. По данным агентства, жители поселка Новоайдар содействовали СБУ с начала 2022 года. Следователи возбудили в отношении задержанных уголовное дело по статье о шпионаже.

Генеральная прокуратура РФ тем временем передала в суд уголовное дело в отношении агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Ведомство утвердило обвинительное заключение, согласно которому сотрудник СБУ обвиняется в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе.