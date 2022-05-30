ФСБ задержала в Крыму украинского боевика

Фото ФСБ РФ

Украинский боевик пытался незаконно пересечь границу России в районе Херсонской области, однако его задержала ФСБ РФ. Предполагается, что мужчина является участником «Батальона имени Номана Челебиджихана», сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Задержан гражданин Украины 1989 г.р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году мужчина присоединился к рядам незаконного формирования в качестве добровольца. В рамках деятельности он проверял лиц и автотранспорт на границе с Крымом.

В отношении предполагаемого боевика возбуждено уголовное дело по факту участия в незаконном формировании. Ему грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Ранее ФСБ перекрыла в Крыму канал поставки оружия с Украины. Правоохранители задержали пять человек. Возбуждено несколько уголовных дел.