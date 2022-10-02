ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии

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Сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД, Росгвардии и Следственного комитета (СК) России предотвратили теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС федеральной службы безопасности. Оперативники нашли двух вооруженных террористов, устанавливавших взрывчатку под железнодорожное полотно.

В результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном, — сообщает ЦОС ФСБ.

Во время задержания представители террористической группировки попытались обстрелять сотрудников спецслужб, после чего были ликвидированы.

На месте предотвращенного теракта обнаружена взрывчатка, автомат, пистолет и патроны. Как указали в ЦОС ФСБ, помимо террористов оперативники задержали их сообщника.

Ранее федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса жителя Свердловской области, которого подозревали в попытке совершения диверсии на железной дороге. На кадрах видно, как мужчина признается, что к специальной военной операции России на Украине относится отрицательно, потому что она «мешает жизни».