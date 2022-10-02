Сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД, Росгвардии и Следственного комитета (СК) России предотвратили теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС федеральной службы безопасности. Оперативники нашли двух вооруженных террористов, устанавливавших взрывчатку под железнодорожное полотно.

В результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном, сообщает ЦОС ФСБ.

Во время задержания представители террористической группировки попытались обстрелять сотрудников спецслужб, после чего были ликвидированы.

На месте предотвращенного теракта обнаружена взрывчатка, автомат, пистолет и патроны. Как указали в ЦОС ФСБ, помимо террористов оперативники задержали их сообщника.

Ранее федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса жителя Свердловской области, которого подозревали в попытке совершения диверсии на железной дороге. На кадрах видно, как мужчина признается, что к специальной военной операции России на Украине относится отрицательно, потому что она «мешает жизни».