ФСБ показала люксовые авто и предметы роскоши чиновников МЭР на Ставрополье

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ проводят обыск по делу организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края

ФСБ опубликовала кадры обысков у членов ОПГ, которых обвинили в хищениях природного газа и захвате месторождения в Ставропольском крае, сообщило РИА Новости. На видео также попало задержание подозреваемых.

На записи оперативники заходят к одному из фигурантов в кабинет и обращаются к нему со словами: «Доброе утро, Игорь Витальевич!» На кадрах может быть директор департамента социально-экономического развития СКФО при МЭР Игорь Храновский. Далее показывают интерьеры особняков, изъятые предметы роскоши, рубли, доллары и евро, люксовые автомобили Lexus, Mercedes-Benz, Bentley и другие машины.

ФСБ ранее сообщила о раскрытии коррупционной ОПГ, в состав которой входили предприниматели и высшие должностные лица Минэкономразвития (МЭР) России Ставропольского края. Группу подозревают в причастности к рейдерскому захвату и хищениям природного газа.

До этого силовики с обысками нагрянули на рабочее место замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-полковника Елены Ягодкиной, ее задержали. В отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. Обыски прошли и по месту жительства подозреваемой. Ягодкина заняла пост замруководителя ФТС в сентябре 2019-го, в таможенных органах она трудится с 1997 года.