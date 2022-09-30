ФСБ показала видео допроса подозреваемого в диверсии на железной дороге

Фото: Shutterstock

ФСБ России

Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса жителя Свердловской области, которого подозревают в попытке совершения диверсии на железной дороге. На кадрах видно, как мужчина признается, что к специальной военной операции России на Украине относится отрицательно, потому что она «мешает жизни».

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке совершения диверсии на железной дороге. В отношении задержанного заведено уголовное дело, с ним проводятся следственные действия. Отмечается, что задержанный мужчина установил на железнодорожном перегоне Реж — Стриганово устройство, которое могло привести к сходу состава с путей. Установленное устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД.

По данным ТАСС, обвиняемого вербовали представители ВСУ, он также нарисовал граффити в городе Реже с украинскими лозунгами, посвященными запрещенному в России националистическому батальону.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мигранта за вербовку мусульман в ряды «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным силовиков, он пропагандировал радикальный ислам среди уроженцев Средней Азии в Москве и Воронеже. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Мужчина находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.