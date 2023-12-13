«Форс-мажор»: убийца Старовойтовой извинился и забрал прошение об УДО Убийца Старовойтовой Акишин забрал прошение об УДО и извинился

Фото: Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС

Признанные виновными в убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой Юрий Колчин и Виталий Акишин

Убийца депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По ее данным, Акишин принес извинения и назвал ситуацию с прошением форс-мажором.

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал обращение Виталия Акишина, которым он отзывает свое ходатайство об условно-досрочном освобождении. В связи с чем Акишин передумал, в документе не разъясняется, на что Акишин имеет право. «Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — завершает Виталий Николаевич, — указала пресс-служба.

О ходатайстве киллера стало известно 11 декабря. Акишин после отбытия двух третей срока попросил об УДО, аргументируя это тем, что в администрации исправительного учреждения у него положительные отзывы, он занимается благотворительностью. Заключенный просил заменить реальный срок на обязательные работы.

В 2005 году Акишин был приговорен к 23,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за посягательство на жизнь Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника Руслана Линькова. По данным следствия, двое напали на депутата и помощника в подъезде дома на набережной канала Грибоедова, было произведено не менее пяти выстрелов. Старовойтова получила два огнестрельных ранения и скончалась на месте. Линькова ранили трижды, но ему удалось выжить.