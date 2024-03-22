Ford влетел в пешехода в Екатеринбурге и попал на видео В Екатеринбурге пешеход переходил дорогу на красный свет и попал под колеса Ford

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге автомобиль Ford сбил пешехода, который пытался перейти дорогу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба свердловского управления ГИБДД. Ведомство опубликовало видео с места происшествия. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали со множественными переломами.

Инцидент произошел на пересечении улиц Татищева и Токарей. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина пытался перебежать дорогу. 51-летний водитель Ford не успел затормозить и сбил мужчину. Пострадавшим оказался 75-летний местный житель. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области водитель скорой помощи сбил на пешеходном переходе пенсионерку. Женщина умерла в больнице. По факту ДТП начата доследственная проверка, будет проведена комплексная автотехническая экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что 66-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве двух 16-летних подростков. Обе школьницы были госпитализированы. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.