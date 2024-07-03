ФАС пригрозила операторам из-за допплаты за связь в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение операторам связи за взимание дополнительной платы с абонентов, находящихся в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства. Предупреждение было направлено компаниям МТС, «Мегафон» и «Билайн».

Операторам вынесли предупреждение о нарушении за то, что они начали взимать дополнительную плату сверх абонентской за услуги связи на территории Крыма и Севастополя. ФАС указала, что с начала текущего года операторам создали условия для предоставления услуг без дополнительной платы на этих территориях. Действия операторов, по мнению антимонопольной службы, нарушают интересы абонентов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против компании МТС. Предполагается, что оператор связи необоснованно увеличил стоимость услуг.

До этого Федеральная антимонопольная служба возбудила новое дело в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Поводом для этого послужила аудиореклама, которая распространялась в эфире радио. Теперь кредитной организации грозит крупный штраф.