«Фантастическая история»: глава Камчатки о постройке железной дороги в крае Глава Камчатки заявил, что железная дорога в регионе никогда не будет построена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петропавловске-Камчатском никогда не будет построена железная дорога, заявил в беседе с РБК глава Камчатского края Владимир Солодов. Он назвал фантастической историей возможное строительство Ленско-Камчатской железнодорожной магистрали, поскольку в регионе для этого нет ни пассажирской, ни грузовой базы.

Фантастическая история. <...> Никогда не будет построена железная дорога до Петропавловска-Камчатского, так как нет ни грузовой, ни пассажирской базы. Если ко мне кто-то приходит и говорит: давайте построим железную дорогу на Камчатку, сразу заканчиваю разговор с инициатором, — сказал Солодов.

По его словам, куда более реалистичными являются проекты строительства тоннеля между Сахалином и Японией, а также железной дороги от Дальнего Востока России до Аляски. При этом камчатский губернатор заявил о необходимости построить в регионе приливные электростанции различной мощности.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что проект Северного широтного хода (СШХ) на Ямале сейчас приостановлен. По его словам, к нему вернутся после того, как будут реализованы другие приоритетные проекты, в частности Восточный полигон.