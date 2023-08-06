Фабрика спорттоваров загорелась в Подмосковье Фабрика спорттоваров «Леко» загорелась в Дмитровском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дмитровском районе Московской области произошел пожар в нежилом здании. В его тушении задействованы 16 человек и пять единиц техники, рассказали NEWS.ru в региональном управлении МЧС.

По сведениям Telegram-канала Mash, горит фабрика по производству спортивных товаров «Леко». По предварительным данным, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул около автомобильного центра «Lada Яхрома» в Яхроме Московской области. По информации СМИ, горели два склада с пластиком и резиной.

До этого произошел пожар в производственном цеху в Воскресенском городском округе Московской области. По данным МЧС, в результате происшествия обвалилась крыша. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

1 августа сильный пожар произошел у гипермаркета «Леруа Мерлен» в подмосковных Люберцах. По информации МЧС, загорелось нежилое здание вблизи магазина. В тушении пожара были задействованы 39 сотрудников и 10 единиц специальной техники. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.