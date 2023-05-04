Атака на Кремль заставила еще один регион запретить беспилотники В Чувашии запретили использование беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чувашской Республике будет введен запрет на использование беспилотников до особого распоряжения местных властей, сообщил глава региона Олег Николаев в Telegram. Он отметил, что ранее указ был введен на период майских праздников, однако в связи с атакой на Кремль запрет станет бессрочным.

18 апреля в дополнение к уже реализуемым мероприятиям по противодействию терроризма мы приняли решение запретить использование БПЛА с 1 мая. Пока на период проведения праздничных мероприятий. Мы закрепим эту норму на постоянной основе до особого распоряжения, — написал он.

Николаев подчеркнул, что недавний удар дронов по Кремлю требует самого серьезного и ответственного подхода.

Ограничения на полеты БПЛА и легкомоторных самолетов также будут действовать в Красноярском крае 4 и 9 мая, об этом сообщил региональный оперштаб.

Ранее пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщила, что в регионе временно введен запрет на выдачу разрешений для полетов беспилотных летательных средств. Исключение будет сделано для экстренных служб и органов власти. Новые меры начали действовать с момента их оглашения.

Власти Москвы с 3 мая также ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.