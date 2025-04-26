Еще один россиянин вернулся из Индии и привез с собой холеру В Воронежской области выявили холеру у вернувшегося из Индии туриста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики диагностировали холеру у жителя Воронежской области, вернувшегося из Индии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Там уточнили, что мужчину доставили в бокс инфекционного стационара. При этом он летел тем же рейсом, что и житель Московской области, у которого недавно также обнаружили холеру.

Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом, — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что пациент не имеет признаков заболевания. Все контактировавшие с ним люди взяты под медицинское наблюдение. В Роспотребнадзоре заверили, что рисков распространения заболевания нет, ситуация контролируется.

Несколькими днями ранее, 24 апреля, подмосковные медики обнаружили холеру у одного из местных жителей, прилетевшего из Индии. По мнению врача-иммунолога Владислава Жемчугова, у завезенной в Россию инфекции нет шансов развиться. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Однако врач-терапевт Андрей Звонков предупредил, что скончаться от холеры можно очень быстро. По его словам, именно поэтому житель Подмосковья, привезший из Индии заболевание, находится под наблюдением врачей, как и свыше 300 человек, которые могли контактировать с ним.