ЕР выдвинула Белозерцева кандидатом на выборы главы Пензенской области

https://static.news.ru/photo/fce68388-bde3-11ea-a433-fa163e074e61_660.jpg Иван Белозерцев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выдвинут в качестве кандидата для участия в выборах главы региона от партии «Единая Россия».

Решение было принято 4 июля на конференции регионального отделения партии в Пензе. На выдвижение кандидатом от ЕР также претендовал депутат заксобрания области Владимир Кириллов. По итогам голосования, за Белозерцева выступили 119 делегатов, за Кириллова — пять.

Ранее в качестве кандидатов для участия в выборах были выдвинуты от «Справедливой России» Анна Очкина и от ЛДПР Александр Васильев.

Выборы губернатора области пройдут 13 сентября. В этот день также состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего «Справедливую Россию», на работу в аппарат правительства РФ, передаёт ТАСС.

Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора Пензенской области 21 сентября 2015 года после победы на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей.

Ранее «Единая Россия» объявила, что на предстоящих сентябрьских выборах как минимум девять губернаторов будут баллотироваться от партии власти. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, поддержка ЕР не добавит очков идущим на выборы губернаторам, однако значительно облегчит им прохождение обязательных технологических процедур, в том числе прохождение муниципального фильтра.