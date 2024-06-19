Энергодар остался без света после атаки ВСУ по подстанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины атаковали подстанцию в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), пишет ТАСС. По ее словам, атака привела к отключению электроэнергии в городе. Это произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч».

Весь Энергодар остался без света, — сказала Яшина.

Однако она добавила, что данный инцидент не повлияет на работу самой электростанции.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что взрыв произошел рядом с прудом-охладителем Запорожской атомной электростанции. Жертв и разрушений, как уточняется, удалось избежать. В Минобороны РФ не давали комментариев по этому поводу.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центр Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Попадание зафиксировано в районе городской администрации. Информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Он подчеркнул, что все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ. При этом, по его словам, угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.