Елизавета II пожелала тяжелобольной девочке из Бурятии выздоровления

https://static.news.ru/photo/ba71c424-ca06-11eb-9796-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II пожелала тяжелобольной Адисе Гармаевой из Бурятии скорейшего выздоровления. Об этом сообщает «МК в Бурятии».

Родители девочки Арсалан и Дарима Гармаевы сообщили, что волонтёр из Англии Таня О'Коннор (девичья фамилия — Золтоева) обратилась к королеве в письме, в котором выражала соболезнования недавней кончине супруга королевы герцога Эдинбургского. Королева через фрейлину Сюзан Хасси отправила ответ с благодарностью за слова поддержки и, в свою очередь, пожелала Адисе здоровья, пишет издание.

Девочке буквально после рождения потребовалось дорогостоящее лечение в 160 млн рублей. Сбор денег для Адисы уже закрыт, и королева высказала удовлетворение этим фактом.

Королева шлёт чете Гармаевых и их малышке свои пожелания успешного лечения, — процитировали родители выдержку из письма английской королевы.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. За это время в семье родились четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдуард, а также принцесса Анна.

На протяжении всей жизни принц занимался благотворительностью, организацией спортивных школ и секций. Он интересовался конным спортом и документальным кино.

Как сообщалось, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её мужа принца Филиппа.