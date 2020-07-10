Эксперт о «деле Фургала»: количество дел в Хабаровском крае будет множиться

https://static.news.ru/photo/e824288a-c250-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Twitter

Политтехнолог Марат Баширов проанализировал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и пришёл к выводу, что, вероятно, «количество дел в Хабаровском крае будет множиться».

Главе региона удалось избрать в Законодательное собрание Хабаровского края фракцию от ЛДПР, которая занимает теперь доминирующее положение, что ему обеспечивало лояльность. Но политический баланс он не сохранил. Получается, там было и второе дно, раз кроме Фургала арестовали двух депутатов ЗС от ЛДПР. Вполне возможно, что у него смысл заключался не в том, чтобы обеспечить лояльность Заксобрания, а, как это сейчас называют, создать организованное преступное сообщество. Поэтому мне кажется, что количество дел в Хабаровском крае будет множиться, — процитировали политтехнолога на портале Life.ru.

Эксперт пояснил, что в Хабаровском крае много проблем. Они связаны со вторичной переработкой металла и лесной отраслью, «чёрными лесорубами», невыполнением Сергеем Фургалом региональных программ, пониженными показателями по нацпроектам и проблемами, с которыми столкнулся регион во время начала пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Сергей Фургал так и не смог наладить деловые контакты с федеральными властями.

Там были проблемы, связанные с заводом «Амурсталь», вторичной переработкой металла и лесной отраслью. Огромный поток, который добывается чёрными лесорубами, не был остановлен. В этих направлениях не был наведён порядок. Поэтому политтехнологи не зря помещали его (Сергея Фургала — NEWS.ru) на самые нижние позиции, в подвальную часть своих рейтингов эффективности губернаторов, — привели слова Марата Баширова на портале.

Однако политолог Алексей Чеснаков не согласен, что за арестом Сергея Фургала последуют новые дела. Он отметил, что дело не политическое, а связано с криминальным прошлым бывшего губернатора.

Происходящее — естественный процесс родом из 90-х. На Дальнем Востоке и в Сибири довольно много таких случаев, когда люди, связанные с криминалитетом, шли в политику и пытались защитить себя таким образом. Связано ли с этой мотивацией дело Фургала или нет, мы сейчас сказать не можем, поскольку ждём данных из правоохранительных органов, — привели слова Алексея Чеснакова в Life.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июня 2020 года по подозрению в серии заказных убийств. Сергея Фургала задержали после показаний его предполагаемых сообщников. По предварительной информации, Сергея Фургала подозревают в двух убийствах предпринимателей и одном покушении на убийство.