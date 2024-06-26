Экшен-погоня за угнанной «Газелью» со стрельбой и мигалками попала на видео В Петербурге лихача на угнанной «Газели» останавливали выстрелами по колесам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за «Газелью», которую угнал житель Колпино. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мчавшийся по дорогам грузовой автомобиль, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчина сел за руль чужой «Газели» на Балканской улице в Колпино. Вскоре на поиск угнанной машины направили все наряды полиции. Лихач гнал на всей скорости в сторону Соборной улицы. Не помешало ему в этом и столкновение с четырьмя машинами на Загородной улице и попутной Belgee. На приказы правоохранителей остановиться он не реагировал, поэтому было решено открыть огонь: сначала в воздух, затем — по колесам.

В итоге на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы машину удалось остановить, а лихача задержать. 36-летнего жителя Колпино доставили в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании угонщику меры пресечения.

Ранее в полицию поступило сообщение от 53-летнего петербуржца о том, что на Якорной площади в Кронштадте за ним погнался мужчина на велосипеде с газовым пистолетом и отнял телефон. Вскоре стрелявший был задержан и доставлен в отдел полиции.