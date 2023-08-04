Экс-замминистру Ставрополья вынесли приговор по делу о мошенничестве Экс-замминистра Ставрополья Гриценко получил четыре года условно за мошенничество

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Экс-министра имущественных отношений Ставропольского края Алексея Гриценко приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве на сумму более 5,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России. Восемь других фигурантов дела также получили условные сроки: от 2,5 года до 3,5 года.

Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя злоумышленники признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Гриценко А. В. назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — сообщили в УФСБ.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Следователи раскрыли преступную схему, проведя серьезное расследование. Выяснилось, что злоумышленники покупали недвижимость, не соответствующую требованиям госконтрактов, или завышали ее стоимость.

Ранее Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего главу регионального управления МЧС России Алексея Мурзина к 1,5 года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.