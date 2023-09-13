Экс-начальника пермского ФСБ арестовали за взятку в 100 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев арестован по обвинению в получении взятки в размере 100 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление 235-го гарнизонного военного суда. При этом суть обвинений, предъявленных бывшему начальнику, не раскрывается.

Царегородцев, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в виде наличных денег в особо крупном размере — в сумме 100 млн рублей — за совершение как входящих в его служебные полномочия действий, так и незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство по службе, — говорится в документе.

Согласно версии следствия, Царегородцев был арестован в конце апреля 2023 года, позднее срок его содержания под стражей продлили до 7 ноября.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Кристину Ляховенко, бывшую коллегу экс-главы следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марата Тамбиева, который обвиняется в вымогательстве более тысячи биткоинов у хакеров из Infraud Organization. Ляховенко пробудет в СИЗО до 10 ноября. Она обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.