Экс-глава Минздрава Приангарья арестована за мошенничество с масками

https://static.news.ru/photo/24faaa16-3472-11eb-b98c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ледяева Фото: irk.sledcom.ru

Бывшая глава Министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева арестована. Она обвиняется в мошенничестве с поставками медицинских масок.

Судом принято решение о заключении под стражу до 29 января, - цитирует РИА Новости слова представителя Октябрьского районного суда Иркутска.

Ледяева была задержана 30 ноября, проведены обыски по месту жительства. Ранее в её отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие предполагает, что в период с мая по октябрь 2020 года Ледяева вместе с сыном Ильёй Белоусовым и другими лицами похитили из регионального бюджета порядка 25 млн рублей. Эти средства были выделены для исполнения госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов.

Следствие установило, что Ледяева использовала служебное положение, чтобы заключить соответствующий контракт. Она заранее знала, что её сын при содействии иных лиц собирается поставить медицинские изделия, не отвечающие условиям госконтракта. В итоге была осуществлена поставка некачественных масок на сумму более 40 млн рублей.

По этому делу также было задержано шестеро предпринимателей. Как писал NEWS.ru, основной фигурант дела — бизнесмен из Ангарска Алексей Сорокин — отправлен в СИЗО. Остальным, среди которых был Илья Белоусов, выбрали домашний арест в качестве меры пресечения.

Стоит также отметить, что 12 ноября министр покинула свой пост по собственному желанию. Её отставку принял губернатор Игорь Кобзев.