ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольными в российском регионе Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЕГЭ и ОГЭ проведут в Севастополе по добровольной основе, сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале. По его словам, в случае отказа от экзамена необходимо обратиться в школу с письменным заявлением.

Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе. Поступать в высшие учебные заведения можно будет как на основании результатов ЕГЭ, так и внутренних вступительных вузовских экзаменов, — отметил глава региона.

По словам Развозжаева, такое решение приняли из-за неспокойной обстановки в городе. За прошлую неделю произошло четыре обстрела. Он подчеркнул, что проведение ЕГЭ и ОГЭ все же состоится для тех детей, которым результаты итоговой аттестации нужны для поступления в вузы. Губернатор отметил, что экзамены будем проводить со всеми мерами предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области выпускник сможет отказаться от сдачи ЕГЭ после отбоя воздушной тревоги, заявил заместитель губернатора — министр образования региона Андрей Милехин. По его словам, это будет считаться уважительной причиной.