Соседка раскрыла подробности самоубийства девушки из Воронежа В Воронеже девушка покончила с собой после смерти матери и дяди на пожаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка покончившей с собой девушки из Воронежа рассказала NEWS.ru, что трагедия произошла после того, как погибшая потеряла мать и дядю в пожаре. По ее словам, 24-летнюю девушку звали Яна, и в последние дни она проводила время в компании с пьющими людьми. Она отметила, что Яна была очень красивой, увлекалась боксом.

Яна похоронила маму и дядю, они сгорели в частном доме. Она могла их вытащить, но увы. Она не могла никак смириться с этим всем, а мы не смогли ее уберечь. И нашли ее не в Тепличном, где она снимала комнату, а в Коминтерновском районе. Яна была очень красивой девушкой, занималась боксом. Никто из нас тут не верит, что она могла сама это сделать. ...те люди, у которых она была последние дни. Они там все пили, — рассказала соседка Яны.

Тело девушки нашли 27 марта. Сообщество «Инцидент Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что после трагедии девушка жила в квартире на улице Тепличной с другом семьи. Мужчина пригласил ее к себе, чтобы потерявшая родных Яна не наложила на себя руки. В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбирается Следственный комитет.

Ранее в Сыктывкаре молодой мужчина договорился со знакомым, что тот убьет его. Как рассказал NEWS.ru коллега погибшего, у 25-летнего Никиты была затяжная депрессия из-за травмы руки, и это могло вынудить его пойти на такой шаг.