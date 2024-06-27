«Бежал со спущенными трусами»: жертва педофила едва не умерла в кустах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деревне Елохи Пермского края 30-летний мужчина жестоко изнасиловал трехлетнюю соседку. Ребенок чудом выжил благодаря оперативно организованным односельчанами поискам. NEWS.ru рассказывает подробности жуткой истории.

Дядя Влад позвал смотреть на борщевик

Преступление произошло поздним вечером 16 июня, рассказывает 59.RU. 30-летнего Владислава выгнала из гостей жена его собутыльника. Тот на выходе из многоэтажки увидел трехлетнюю соседку. Предложил ей пройти посмотреть, какой большой борщевик вырос в этом году.

«Это уже сейчас известно из его показаний, что [он увел ее] показать, какой большой вырос борщевик. И потом он ее утащил. Они живут по соседству, то есть она его видит [часто], они общались, и она не испугалась. Ну дядя Влад, знакомый, и все. И пошла с ним», — рассказывает тетя пострадавшей девочки.

Оставил тело в кустах за магазином

В ту же ночь родители и их односельчане организовали поиски ребенка. До обнаружения девочки в кустах за небольшим магазином прошло четыре-пять часов. Девочка была в крови. Ее трусы лежали рядом, футболка болталась на шее, на ногах остались сандалии и носки.

Ребенок был в сознании, но не мог говорить. В больнице пострадавшую пришлось ввести в кому из-за судорог — были серьезно повреждены внутренние органы. Она до сих пор находится в реанимации, но уже учится самостоятельно дышать и есть.

Спугнула глухая женщина

Тетя пострадавшей девочки рассказывает, что спугнула насильника слабослышащая женщина. Она шла мимо кустов, где маньяк надругался над ребенком, но не придала значения действиям пьяного мужчины.

«Его спугнули. Там шла женщина, она глухая, но она, видимо, когда поднималась, его спугнула. Она видела, как он выбегал из кустов со спущенными шортами и трусами, но не придала значения. Вдруг он пьяный пошел в туалет?» — рассказывает родственница девочки.

Женщину, которая спугнула насильника, зовут Надежда Политова. В разговоре с журналистами она негодует, что не придала ситуации должного значения.

Забрал домой шорты девочки

При обысках в квартире подозреваемого была найдена окровавленная олимпийка мужчины и шорты девочки со следами эякулята. После мужчину вывозили в место, где было совершено преступление. Но в первый раз он даже не вышел из служебной машины, а во второй раз на месте тех же кустов признался в содеянном.

Мать подозреваемого рассказала, что после произошедшего некоторые соседи начали угрожать ее 16-летней дочери, сестре подозреваемого. Из-за этого подростку пришлось уехать из населенного пункта.

«Я не могу сказать, [верю ли я, что это совершил сын]. И да и нет. Как мать я не верю. Ну, все возможно. Я не знаю. Он таких людей презирал. Я не знаю, почему такое случилось. Ну, говорят, пьяный был», — говорит мать подозреваемого.

Мотивы Владислава неясны. У него не было неприятного отношения к матери пострадавшей девочки.

Уголовное дело против мужчины расследуется по статье об изнасиловании малолетней. Также в СК проверят, в каких условиях жила девочка. Известно, что в семье, кроме нее, проживают еще шестеро детей в возрасте от года до 13 лет.

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