Двухлетний ребенок выпил яд от насекомых Врачи спасли двухлетнего мальчика, отравившегося ядом от насекомых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Октябрьском районе Волгоградской области двухлетний мальчик выпил яд от насекомых, пока взрослые отвлеклись, сообщает KP.RU со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Ребенок оказался в реанимации — его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сначала врачи привезли малыша в Центральную районную больницу, после чего решили эвакуировать его в Волгоград. В столице региона за жизнь ребенка около полумесяца боролись токсикологи регионального Центра острых отравлений в больнице скорой помощи № 25.

Проводилось введение антидотов и интенсивная терапия; с целью удаления яда из организма проведен сеанс ультрагемодиафильтрации, — рассказал руководитель учреждения Сергей Ларионов.

Когда состояние ребенка удалось стабилизировать, его перевели в обычную палату. Мальчик провел две недели в медучреждении и прошел курс реабилитации. Врачи рассказали, что юный пациент пошел на поправку.

Ранее в Подмосковье врачи извлекли не менее 15 магнитов из кишечника полуторагодовалого ребенка. Инородные предметы находились в теле мальчика как минимум четыре дня. Малыш поступил в Раменскую больницу со вздутием живота и высокой температурой. Благодаря усилиям специалистов мальчику удалось полностью восстановиться