Двух человек спасли при пожаре в производственном здании в Новосибирске

Фото: 54.mchs.gov.ru

Новосибирские пожарные спасли двух человек во время тушения пожара в производственном здании. Об этом сообщил представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков, его слова приводит РИА Новости. В настоящее время пожар локализован на площади 500 квадратных метров.

Два человека остались на пятом этаже отрезаны дымом и были спасены при помощи автолестницы, — рассказал Винаков.

Он добавил, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров.

Возгорание возникло на втором этаже четырёхэтажного производственного здания по улице Королёва. По предварительным данным, там загорелись матрасы. Первоначально сообщалось о площади возгорания в одну тысячу квадратных метров. Пожарные работают по повышенному рангу сложности.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области загорелся отель на площади 900 квадратных метров.