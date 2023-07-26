Дворник из Подмосковья устроил школьнице показ порно в своей каморке SHOT: в Подмосковье задержали дворника за попытку совращения четвероклассницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дворник в подмосковном городе Клину заманил в свою каморку четвероклассницу, после чего стал показывать ей порнофильмы и попытался изнасиловать, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 46-летний сотрудник местного жилсервиса уже задержан.

По информации канала, инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса, дворник поджидал десятилетнюю девочку у подъезда. Как рассказала сама школьница, мужчина завел ее в подвал, показал видео порнографического содержания, а затем положил на кровать и начал целовать. Ребенку удалось сбежать. О произошедшем она сообщила матери.

Подозреваемого задержали через два дня. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Краснодарском крае к 19 годам лишения свободы приговорили мигранта из Киргизии, который изнасиловал и убил женщину на кладбище. Первые шесть лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Преступление произошло в августе прошлого года в Адлерском районе Сочи. Будучи пьяным, мужчина изнасиловал и убил 30-летнюю женщину, а затем украл ее банковские карты, телефон и украшения.