Опубликовано видео задержания торговцев людьми под Курганом Полиция задержала двоих торговцев людьми в Курганской области

В Курганской области задержали двоих иностранцев, которые находились в международном розыске за торговлю людьми, сообщает пресс-служба МВД. Задержанные оказались братьями. В министерстве подчеркнули, что преступления были совершены не в России, а на родине подозреваемых. Отмечается, что они были объявлены в розыск Интерполом. Видео задержания подозреваемых было опубликовано официальным представителем МВД РФ Ириной Волк.

На родине в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о торговле людьми и грабеже. Они скрылись от правоохранительных органов. Их объявили в розыск по каналам Интерпола, — сообщили в полиции.

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Задерживали мужчин сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и работники угрозыска. Выяснилось, что один из подозреваемых находился на территории России нелегально. В отношении его был составлен протокол об административном правонарушении.

В октябре сообщалось о начале уголовного разбирательства в отношении жителя Ставрополья, который покупал людей за 5–10 тысяч рублей и под расписку заставлял работать. Один из пострадавших по делу — 40-летний житель Ставрополя, которого в сентябре 2019 года посадили в автомобиль и привезли на участок к подозреваемому, где продали за 5 тысяч рублей. Затем мужчину заставили пасти скот и заниматься хозяйством.