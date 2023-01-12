Двоих сбежавших из психбольницы пациентов нашли мертвыми под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области двое пациентов сбежали из психиатрической больницы, где проходили принудительное лечение. Как сообщает Telegram-канал Baza, спустя некоторое время их нашли мертвыми.

Инцидент произошел 11 января в поселке Искра. Во время утреннего обхода сотрудники психиатрической больницы имени святого великомученика и целителя Пантелеимона не досчитались 53-летнего Анатолия Семина и 44-летнего Вартана Аракеляна.

Семин страдал от параноидальной шизофрении, а у Аракеляна была диагностирована тяжелая умственная отсталость. Семина, осужденного за грабеж и кражу, поместили в больницу еще в 2009 году. Аракалян находился там с 2017-го — его отправили на лечение после того, как признали виновным в краже, — говорится в сообщении.

Оба пациента сбежали через незапертую решетку на окне. Спустя некоторое время их тела нашли возле сельского кладбища. По информации Baza, на трупах не было каких-либо признаков насильственной смерти — предполагается, что мужчины погибли от переохлаждения.