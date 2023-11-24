Появилось видео наезда автомобиля на детей в Махачкале

В Сети появилось видео момента наезда автомобиля Hyundai на двух девочек в столице Дагестана, кадры опубликовал Telegram-канал «Махачкала № 1». Один ребенок погиб на месте ДТП, второй госпитализирован.

На кадрах видно, как девочки перебегают дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и их сбивает автомобиль. По словам водителя автомобиля, он старался избежать наезда на детей и едва не выехал на встречную полосу. Мужчина также заверил, что не нарушал скоростной режим.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на проспекте Гамидова. В МВД Дагестана рассказали, что состояние госпитализированной после аварии девочки оценивается как критическое.

Накануне женщина за рулем BMW Х сбила 11-летнего ребенка на пешеходном переходе во Владивостоке. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что у женщины 16-летний стаж вождения. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД ее не привлекали.

В Омске водитель легковушки сбил двух дорожных рабочих и врезался в стоящий рядом автомобиль ГАЗ. В момент происшествия специалисты проводили ремонт проезжей части. Один из них скончался на месте. За рулем находился ранее неоднократно судимый и лишенный прав 37-летний мужчина.