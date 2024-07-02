Двое рабочих сорвались с седьмого этажа в шахту лифта в Красноярске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое рабочих упали в шахту лифта на строительной площадке будущей поликлиники на улице Судостроительной в Красноярске. Мужчин 2002 и 2005 годов рождения доставили в больницу с травмами головы и тела, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, происшествие случилось сегодня утром. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следком проверяет, нарушены ли правила безопасности при ведении работ. По результатам решат, возбуждать ли дело. Оба пострадавших — в реанимации.

В июне трое рабочих сорвались с восьмиметровых строительных лесов во время установки сценических конструкций на ВДНХ в Москве. Они упали прямо на асфальт. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

Ранее в Барнауле рабочий сорвался с мокрой крыши при ремонте дома и погиб. Он был сотрудником подрядной организации, которая проводила ремонт кровли многоквартирного дома на проспекте Ленина. От полученных травм 23-летний парень скончался на месте происшествия. Было заведено уголовное дело.

До этого в логистическом центре аэропорта Внуково в поселении Марушкинское пятеро рабочих упали в шахту лифта. Один из мужчин погиб, другие были доставлены в больницу.