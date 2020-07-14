Двадцать девять пациентов умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/0de361b8-c610-11ea-91fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пациентов, умерших за сутки Москве от коронавируса, составило 29 человек. Сутками ранее от инфекции в столице скончались 37 человек.

Коронавирус был подтверждён у умерших пациентов результатами тестов. Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве с начала пандемии составило 4234 человека, сообщает столичный оперштаб.

В мире заражённых коронавирусом по состоянию на 14 июля насчитывается 13 271 090 человек. Выздоровели за всё это время с начала пандемии 7 717 554 пациента. В России зарегистрировано 739 947 заболевших, выздоровели 512 825 больных. Умерли 11 614 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о мерах против распространения коронавируса. Все действующие ограничительные меры были продлены до 24 июля.