ВСУ повторно обстреляли два округа в Белгородской области Гладков: ВСУ повторно атаковали Грайворонский и Шебекинский округа

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Населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов снова подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В городе Шебекино дроном повторно атакована территория промышленного предприятия — выбиты окна и повреждена кровля в одном административном здании, также осколками посечены газель и легковой автомобиль, — отметил Гладков.

Также в селе Козинка Грайворонского городского округа в результате обстрела было разрушено три дома, еще три дома получили различные повреждения: пробиты крыши, выбиты окна, повреждены фасады и заборы. В хуторе Панков после атаки БПЛА разрушен один частный дом.

Некоторое время назад в Белгороде прозвучала серия громких взрывов. В городе была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей оставаться в подвалах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российскими силами ПВО поражены над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.