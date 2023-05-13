Рогов: авиагруппу ВКС России сбили под Брянском Рогов: четыре воздушных судна ВКС России потерпели крушение в Брянской области

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты в Брянской области. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли.

Минобороны РФ число погибших не называло и факт атаки не подтверждало. «Коммерсант» сообщает, что воздушные суда могли входить в одну авиагруппу.

По уточненным данным, сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34. <...> Девять человек погибли, — написал Рогов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате падения вертолета в Клинцах пострадала женщина, которая была госпитализирована. В районной больнице рассказали, что пациентка получила ожоги. По оценке медиков, ее состояние не критично.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее посчитал сомнительной версию, что к крушениям вертолетов и самолетов в Брянской области 13 мая могла привести техническая неисправность. Аналитик отметил, что неплохо знает этот регион, который находится вблизи границ с Украиной. Однако эксперт все же допустил, что у вертолета могли быть неполадки, учитывая, что только накануне в Крыму под Джанкоем упал вертолет Ми-28 и диверсанты были ни при чем. При этом Дандыкин не исключил, что диверсионные группы ВСУ могут быть на границах Брянской области.