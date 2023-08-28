Два человека погибли в Коломне при заезде автомобиля в водоем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль заехал в водоем в городском округе Коломна Подмосковья, в результате чего погибли два человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соцсети. По предварительным данным телеканала, 77-летнему водителю Mitsubishi Pajero стало плохо за рулем, после чего его автомобиль съехал в озеро в районе Западного карьера. Причины и обстоятельства ЧП уточняются.

Автомобиль уже достали из водоема. Telegram-канал «Озеры 140560» рассказал, что водитель машины работал начальником местной подстанции скорой помощи. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области уточняет, что жертвами ДТП стали сам водитель и его пассажир.

Около 05:40 мск на 96-м км автодороги А-107 водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП погибли водитель и пассажир, — цитирует агентство пресс-службу.

Ранее сообщалось, что подросток из Свердловской области в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 44-летнего мужчину на тракторе. До этого несовершеннолетний взял ключи от трактора, пока родители спали. Выехав на встречную полосу, он сбил мужчину, которого принял за «какой-то предмет на дороге».