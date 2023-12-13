Два человека погибли в ДТП с автовышкой в Приморье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля УАЗ с автовышкой на трассе в Михайловском районе Приморья, сообщает пресс-служба полиции региона. Правоохранители отметили, что специализированный транспорт был задействован в ремонте освещения, когда в него влетел УАЗ. Машина от удара загорелась.

Водитель автомобиля и рабочий, который находился на поднятой стреле автовышки, погибли на месте. На место ДТП уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Причины произошедшего уточняются.

Ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск. Причиной аварии стало нарушение правил ПДД со стороны одного из водителей: он выехал на встречную полосу. На опубликованных кадрах видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла.

В тот же день выезд на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, где водитель легковушки столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, находившиеся в иномарке, в том числе несовершеннолетний. Водитель грузовика получил травмы.