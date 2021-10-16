Два человека погибли на Сахалине из-за обрушения крыши

Сильный ветер стал причиной гибели двух человек на Сахалине. В городе Александровск-Сахалинский кровля здания упала на людей. В городе бушует мощный циклон, порывы ветра достигают 33 м/с. Более десятка населенных пунктов района оказались обесточены, сообщает «Интерфакс».

В результате обрушения части кровли из-за сильного ветра один человек погиб на месте. О гибели второй пострадавшей сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском. Женщина умерла на операционном столе, - приводит словам губернатора издание.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «халатность». Проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа.

В результате стихии в Александровск-Сахалинском районе была повреждена кровля на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Оказались поваленными десятки деревьев и восемь столбов линий электропередач. По данным пресс-службы правительства региона, без света остались 13 населенных пунктов, в которых проживают 1 853 человека.

Ранее ураган в Северо-Курильске Сахалинской области, который обрушился на город вечером 11 октября, оставил без света около тысячи человек. Сильный ветер повредил кровлю нескольких домов, сдул облицовку фасадов и снёс крест с купола местной церкви. Занятия в школах из-за урагана были отменены.