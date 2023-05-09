При пожаре в поселке Мулино Нижегородской области погибли двое человек, еще семеро пострадали, сообщил в Telegram заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что госпитализация последним не пригодилась, помощь была оказана на месте.

Информация о пострадавших от пожара в поселке Мулино. Общее количество пострадавших 9 человек, из них 2 детей. Два человека (мужчина и женщина) погибли до приезда бригад скорой медицинской помощи. Семи пострадавшим, в том числе детям, помощь была оказана на месте (отравление продуктами горения лёгкой степени, отказ от госпитализации), — рассказал Мелик-Гусейнов.