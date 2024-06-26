«Душа города»: заммэра Дербента о погибшем при теракте протоиерее Заммэра Зейналов: погибший в Дербенте протоиерей Котельников был «душой города»

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Протоиерей Николай Котельников, погибший во время теракта в дагестанском Дербенте, пользовался большим уважением в городе и был его «душой», заявил NEWS.ru заместитель мэра Видади Зейналов. По его словам, священник за время своей службы смог наладить теплые межконфессиональные отношения, которые затем переросли в личную дружбу.

С отцом Николаем я был знаком лично. Прекрасной души человек, являлся душой нашего города. <…> Это светлой души был человек. И самое главное, хотел бы подчеркнуть, что он на протяжении всей своей службы наладил прекрасные отношения с представителями всех конфессий, с руководителями этих конфессий. И эти отношения переросли в личную дружбу, — сказал Зейналов.

По его словам, погибший протоиерей посещал все мусульманские и иудейские праздники, также, как и представители этих общин присутствовали на церковных православных мероприятиях. Весь Дербент глубоко скорбит о потере столь достойного жителя города, подчеркнул заммэра.

Ранее министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов охарактеризовал убитого Котельникова как человека мира. По его словам, священнослужитель был готов прийти на помощь любому, независимо от религии или вероисповедания.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.